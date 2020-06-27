Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden "Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi"ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, tünelin içinde yerli ve milli tünel açma makinesi "Lale"nin olduğunu dile getirerek, birazdan tünelde gün ışığının görüneceğini söyledi. Türkiye'nin dünyada bu makineleri üretebilen 8 ülkeden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, rakiplerin hepsinin de gelişmiş ülkeler olduğunu anlattı. Erdoğan, çapı 3,25 metre olan 12 bin parçalık bu devasa makineyi de Türk mühendislerinin tasarladığını ve Türk firmasının ürettiğini dile getirdi.
Başkan Erdoğan'dan LALE açıklaması: Tünel açma makinesi üretebilen 8 ülkeden biri Türkiye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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