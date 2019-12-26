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Başkan Erdoğan'dan Libya açıklaması!

Giriş Tarihi: 26.12.2019, 12:23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Dün sordular, asker gönderecek misiniz diye, biz davet edildiğimiz yere gideriz. Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Meclis açılır açılmaz ilk iş tezkereyi Meclis'e sunacağız.'' ifadelerini kullandı.

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