 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Başkan Erdoğan'dan Libya açıklaması: Hafter'in barış diye bir derdi yok

Başkan Erdoğan'dan Libya açıklaması: Hafter'in barış diye bir derdi yok

Giriş Tarihi: 27.01.2020, 21:27

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gambiyalı mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi. Hafter sorusu yöneltilen Başkan Erdoğan, "Gerek Berlin süreci gerekse Moskova işinde de Hafter varılan veya hazırlanan metne imza atmamıştır. Aarrac imzasını atmıştır ama Hafter atmamıştır. Uluslararası toplantıların taraflar böyle metinlere imza koymuyorsa burada bir mutabakat sağlanmış denilemez. Berlin süreci geniş katılımlı olmasına rağmen Hafter oteldeki odasından takip etmiştir. Tabii bu 55 maddelik metin BM'ye de gidecek. Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok barış diye bir derdi yok" yanıtını verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan Libya açıklaması: Hafter'in barış diye bir derdi yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Başkan Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı
Başkan Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı
Fox TV'den skandal sansür!
Fox TV'den skandal sansür!
Depremzedelere devlet desteği! Bakan Soylu: Evi yıkılanlara 41 bin lira maddi destek
Depremzedelere devlet desteği! Bakan Soylu: Evi yıkılanlara 41 bin lira maddi destek
Kobe Bryant nerede öldü? Helikopter nasıl düştü?
Kobe Bryant nerede öldü? Helikopter nasıl düştü?
İzmir Bayraklı'da zincirleme kaza! İşte olay yerinden ilk görüntüler
İzmir Bayraklı'da zincirleme kaza! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Başkan Erdoğan hakkında ahlaksız iftira
Başkan Erdoğan hakkında ahlaksız iftira
Başkan Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı
Başkan Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı
Fox TV'den skandal sansür!
Fox TV'den skandal sansür! Sahiplerine laf ettirmediler sosyal medyada tepki yağdı
Depremzedelere devlet desteği! Bakan Soylu: Evi yıkılanlara 41 bin lira maddi destek
Depremzedelere devlet desteği! Bakan Soylu: Evi yıkılanlara 41 bin lira maddi destek
İzmir Bayraklı'da zincirleme kaza! İşte olay yerinden ilk görüntüler
İzmir Bayraklı'da zincirleme kaza! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Başkan Erdoğan hakkında ahlaksız iftira
Serdar Akinan'dan Başkan Erdoğan hakkında ahlaksız iftira
Elazığ depreminde yürek yakan sözler!
Elazığ depreminde yürek yakan sözler!