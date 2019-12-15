Başkan Erdoğan'dan Libya mutabakatı açıklaması: Sevr ters yüz edildi!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-libya-mutabakati-aciklamasi-sevr-ters-yuz-edildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya ile yapılan mutabakata ilişkin ATV, A Haber, A Para, A News, A2 ve A Haber Radyo ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de Libya'nın hakkının korunmuş olacağını hatırlatarak, "Onlar hala belli beklentiler içerisinde. Dayatılmaya çalışılan planlar var burada. Daha da ileri gideceğim, burada Sevr'in ters yüz edilmesi var." dedi.