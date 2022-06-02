Başkan Erdoğan'dan Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "2003 yılından beri ücretsiz olarak bu ders kitaplarını işte bu yüzden veriyoruz. Şu ana kadar 4 milyar kitabı ücretsiz dağıttık. Yardımcı kaynakları da dağıtmaya başladık. Önümüzdeki yıl bir yenilik daha yapıyoruz. Ders kitapları ile yardımcı kaynakları da öğrencilerimize teslim edeceğiz. Bu yeni uygulamanın öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Millet Kütüphanemiz, gençlerimizin adeta ikinci evi gibi 24 saat açık. 24 saat içinde gelen öğrencilerimize çay, simit, nescafe, kek, bunları 24 saat sunuyoruz. Dün Pakistan Başbakanı buradaydı, kendisine bulunduğumuz yerden gösterdim, gezmende fayda var. Bugün oraya gittiler, gezdiler. Gezdiklerinde hepsi hayran kalıyor. Dünyada bu Millet Kütüphanesi'nin neredeyse eşi benzeri yok. Bununla iftihar edebiliriz. Önemli olan birileri ne yapıyor değil, biz birilerinin yaptığını aşabiliyor muyuz? Önemli olan bu. Müslüman Türk'e bu yakışır. Ben birçok mimar arkadaşımıza dünyayı gezecek, beğendiklerinizi alacaksınız, Külliyemize Millet'in Evi'ni yapacaksınız dedim. Sağ olsunlar, yaptılar. Mesele işte bu, Batı'nın ilmini alacaksın, ahlaksızlığını değil. Kongre ve Kültür Merkezi'miz en önemli toplantılara ev sahipliği yapıyor. Şimdi yetmedi, İstanbul'da da yapıyoruz. Rami Kışlamız vardı, orayı da kütüphaneye çeviriyoruz. Bu yıl bitecek, öğrencilerimiz orada da derslerini çalışacaklar. Bu devlet inşallah orada da onlara imkanlarını sunacak.

Sizler bu ülkenin geleceğisiniz, umudusunuz. Evlatlarımıza, kendilerine, ailelerine, devletine, milletine en ideal hizmeti nasıl verebilecekse onu sağlama gayretindeyiz. Az önce perdede izledik, inşallah içinizden biri veya ikisi inşallah uzaya gidecek mi? İnşallah birilerinin Neil Armstrong'u varsa bizim de Ayşe'miz, Ahmet'imiz, Mehmet'imiz var.

Gençlerimizi okumaya, öğrenmeye, kendilerini geliştirmeye nasıl teşvik ederiz onun derdindeyiz.

Biz sık sık şu soru ile karşı karşıya kalıyoruz? Cumhurbaşkanım siz yorulmuyor musunuz? Gençlerle yol yürüyen, mücadele veren insan yorulur mu? Enerjiyi sizden alıyorum. Aldığım enerjiyi de bir yere vermem lazım, nereye? Eserlere... Neşet Ertaş ne diyor? Aşk ile çalışan yorulmazmış...

"BİZ BUNLARIN GEÇMİŞLERİNİ İYİ BİLİRİZ"

Bu ülkede darbe sadece siyaset kurumuna, milli iradeye yapılmadı. Asıl yıkıcı etkisi eğitim başta olmak üzere gençlerimizi geliştiren alanlara oldu. Gençlerimizin geleceği de karartıldı. Yüksek Öğretim hakkı imtiyazmış gibi gösterilerek pırlanta gibi gençlerimiz ile hayalleri arasına girildi. Bakmayın siz bugün gençlerimiz için üzülüyormuş gibi yapanlara, biz bunların cemaziyelevvelini iyi biliriz.

"HUKUKTAN DEM VURANLAR GEÇMİŞTE AYRIMCILIĞA SES ÇIKARMADI, ÇANAK TUTTU"

Şimdi hukuktan dem verenler geçmişte yapılan ayrımcılığa ses çıkarmadı, hatta çanak tuttu. Şimdi özgürlük narası atanlar insanlarımızın geçmişte en temel haklarının elinden alınmasına ses etmediler.

"TERÖRİSTLERİN İNLERİNE GİRİP ONLARI ORAYA GÖMMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Teröristlerin inlerine girip, onları oraya gömmeye devam edeceğiz.

Darbecilerin önünde el pençe divan duran siyasetçileri unutmadık.

81 vilayetimizin tamamında üniversite var. İstedik ki Hakkari'deki evladım İstanbul'a gitmesin. Hocalarımız Hakkari'ye gitsin. Kendi ilinde ders versin.

"BU YIL TEKNOFEST SAMSUN'DA"

Azerbaycan'da TEKNOFEST'teydik. Gençlerimize imkan verildiğinde neler yapabildiklerini bir kez daha gördük. Bu yıl inşallah TEKNOFEST'i Samsun'da yapacağız.

"BİZİM ÇEKTİĞİMİZ SIKINTILARI SİZ ÇEKMEYİN İSTİYORUZ"

Bizim çektiğimiz sıkıntıları gençlerimiz, yavrularımız çekmesin dedik. Kuşe kağıttan kitapları dersler başlarken sıraların üstüne koyduk. Bunu yapıyor muyuz, yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bizim yaşadıklarımızı bu nesil yaşamasın, yaşamasın ki, çocuklar iyi düşünün, uygulayın ve neticeyi de alın.

EĞİTİMDE YENİ UYGULAMA: ÖNÜMÜZDEKİ YIL...

2003 yılından beri ücretsiz olarak bu ders kitaplarını işte bu yüzden veriyoruz. Şu ana kadar 4 milyar kitabı ücretsiz dağıttık. Yardımcı kaynakları da dağıtmaya başladık. Önümüzdeki yıl bir yenilik daha yapıyoruz. Ders kitapları ile yardımcı kaynakları da öğrencilerimize teslim edeceğiz. Bu yeni uygulamanın öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Kütüphanesiz okul bırakmayacağız dedik, bırakmayacağız. Bu yıl bilim ve sanat merkezlerinde yaz okulu uygulamasına da başlıyoruz. Yaz okullarına isteyen öğrencilerimiz yaz boyu katılabilecekler.

BÜYÜME VE İHRACAT

Türkiye bu yıl ilk çeyrete yüzde 7,3 büyüdü. İhracatımızın her ay rekor kırıyor olması işte bundan. İstihdam artıyor.

Uzay misyonunu küçümseyenlere sadece gülüp geçiyoruz. Bunların vizyonları böyle işler eyetmez. Bunlar bırakın gökyüzüne roket göndermeyi, kağıttan uçak bile fırlatamaz. Bunlar İHA'lar ile de alay ediyorlardı. Şimdi bizim İHA'mız, SİHA'mız, Akıncı'mız var mı? Üretime yetiştiremiyorlar. Öyle bir konumdayız. Artık mühimmatlarını da yerli olarak biz yapıyoruz. Göreve geldiğimizde savunma sanayii yerliliği yüzde 20'ydi. Şimdi ise yüzde 80. Yoks birilerinin kapılarına gideceksin, bana şunu verir misin? Bush'a zamanında dedim ki, bize terörle mücadele için drone verecektiniz, vermediniz dedim. O zaman talimat verdi, bize bir drone verdiler. Ama onla sadece konum alabiliyorsun. Sağ olsun Bay-Kar çalışmaya başladı. Allah rahmet etsin, Özdemir Bey yetme z dedi, SİHA'yı yaptı. Ardından Akıncı yapıldı. Artık biz bize çalışıyoruz. Şimdi uzay mı kaldı diyenlere, bunlar ne uzaydan, ne haberleşmeden anlarlar. Bunların böyle bir derdi yok. Olsa zaten bugüne kadar bir şey yaparlardı. Biz uzay yarışında olacağız. En önlerde bulunacağız. Belki de göndereceğimiz evladımız bu salonda. Belki de uzay dönüşünde onu karşılamaya gideceğiz. Bunu da köhnemiş zihniyet ile değil sizin gibi TEKNOFEST kuşağı ile yapacağız.