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    Başkan Erdoğan’dan Macron’a çok sert tepki: Saygısızlıktan öte provokasyondur

    Giriş Tarihi: 06.10.2020, 15:59

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslamiyet'le ilgili sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Bu sözler hadsiz ve edepsizliktir. Sen kim oluyorsun ki İslam'ın yapılandırılması sözünü ağzına alabiliyorsun" ifadelerini kullandı.

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