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Başkan Erdoğan'dan Macron'a sert tepki!

Giriş Tarihi: 22.10.2019, 13:10

Rusya ziyareti öncesi Ankara'da havalimanında gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, "Süreyi uzatın" çağrısına sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Macron'dan bana gelen bir talep yok. O teröristlerle görüşüyor." dedi.

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