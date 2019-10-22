Başkan Erdoğan'dan Macron'a sert tepki!

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Rusya ziyareti öncesi Ankara'da havalimanında gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, "Süreyi uzatın" çağrısına sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Macron'dan bana gelen bir talep yok. O teröristlerle görüşüyor." dedi.