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    Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Fetih Programı'nda önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 26.08.2021, 12:13

    Son dakika haberi.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla düzenlenen Malazgirt Fetih Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni bir şahlanış içindedir." dedi.

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