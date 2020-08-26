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    Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferinin 949. yılı kutlama töreninde çarpıcı mesajlar

    Giriş Tarihi: 26.08.2020, 12:14

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'ye yönelik ameliyat yapma hevesleri kursaklarında kalanlar, aradıkları fırsatı bulamayacaklardır." dedi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin Akdeniz'de de Ege'de de Karadeniz'de de hakkı olanı alacağını söyledi. "Yaparız diyorsak yaparız, bedelini de öderiz." diye konuşan Erdoğan, "Bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen, buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden." ifadesini kullandı.

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