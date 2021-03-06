  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'nda çarpıcı mesajlar

    Başkan Erdoğan'dan Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'nda çarpıcı mesajlar

    Giriş Tarihi: 06.03.2021, 14:52

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Kuzey Kıbrıs'ta oldu bittilere izin vermeyeceğimizi gösterdik. Libya'nın darbeciler tarafından işgal edilmesine mani olduk." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin yaptığı hamlelerle terör projesinin gerçekleşmesine izin vermediğini belirten Erdoğan, "Suriye'deki terör zincirini 3 farklı yerden parçaladık." dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'nda çarpıcı mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir'de 28 Şubat’ı aratmayan tavır: Öğrencinin başını zorla açtırıp okuldan çıkardılar
    İzmir'de 28 Şubat’ı aratmayan tavır: Öğrencinin başını zorla açtırıp okuldan çıkardılar
    Kardeşine kızdı aracı benzin döküp ateşe verdi
    Kardeşine kızdı aracı benzin döküp ateşe verdi
    Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu! Ula'da cesedi bulunmuştu
    Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu! Ula'da cesedi bulunmuştu
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Dijital Dünya Çalıştayı'nda önemli açıklamalar
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Dijital Dünya Çalıştayı'nda önemli açıklamalar
    Torbalı Belediye Başkanı Uygur ve ailesi yaşadıkları apartmanda çıkan yangında dumandan etkilendi
    Torbalı Belediye Başkanı Uygur ve ailesi yaşadıkları apartmanda çıkan yangında dumandan etkilendi
    Manisa’da akıllara durgunluk veren olay! Marketin içinde soyundu
    Manisa’da akıllara durgunluk veren olay! Marketin içinde soyundu
    İzmir'de 28 Şubat’ı aratmayan tavır: Öğrencinin başını zorla açtırıp okuldan çıkardılar
    İzmir'de 28 Şubat’ı aratmayan tavır: Öğrencinin başını zorla açtırıp okuldan çıkardılar
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Dijital Dünya Çalıştayı'nda önemli açıklamalar
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Dijital Dünya Çalıştayı'nda önemli açıklamalar
    Manisa’da akıllara durgunluk veren olay! Marketin içinde soyundu
    Manisa’da akıllara durgunluk veren olay! Marketin içinde soyundu
    Başkan Erdoğan ve Merkel'den kritik görüşme
    Başkan Erdoğan ve Merkel'den kritik görüşme
    Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 şehit
    Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 şehit