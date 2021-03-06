Başkan Erdoğan'dan Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'nda çarpıcı mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-mavi-vatan-2021-taktik-tatbikatinda-carpici-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Kuzey Kıbrıs'ta oldu bittilere izin vermeyeceğimizi gösterdik. Libya'nın darbeciler tarafından işgal edilmesine mani olduk." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin yaptığı hamlelerle terör projesinin gerçekleşmesine izin vermediğini belirten Erdoğan, "Suriye'deki terör zincirini 3 farklı yerden parçaladık." dedi.