Başkan Erdoğan'dan Medya Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-medya-odulleri-toreninde-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

5. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına değindi. Başkan Erdoğan, "Yüzyılın anlaşması diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir. Utanmadan diyorlar ki 'Filistin'e yeni haklar getiriyoruz'. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs satılık değildir, bu bir işgal planıdır." ifadelerini kullandı.