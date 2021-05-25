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    Başkan Erdoğan'dan Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 25.05.2021, 14:49

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Batı başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır." dedi.

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