Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Batı başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır.' dedi.
Başkan Erdoğan'dan Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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