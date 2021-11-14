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    Başkan Erdoğan'dan Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 14.11.2021, 16:05

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda yaptığı konuşmada çarpıcı mesajlar verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun memurlara yönelik sözlerine değinen Erdoğan "Kemal Kılıçdaroğlu memurların hepsini tehdit ediyor. Benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabuçu bırakmayacak" dedi.

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