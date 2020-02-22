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Başkan Erdoğan'dan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 22.02.2020, 16:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Menemen – Aliağa – Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni'nde son dakika açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada gündeme ilişkin önemli konuları da değerlendirdi. İzmir'e yapılan dev projenin 455 milyon euro maliyeti olduğunu aktaran Başkan Erdoğan, bu dev projenin Türkiye'ye 255 milyon lira katkı sağlayacağını söyledi. Başkan Erdoğan ayrıca Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ile ilgili "Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfe kederdir. Bunun için ülke ve millet olarak yeni bir İstiklal mücadelesi verdiğimizi söylüyoruz" dedi. İşte son dakika açıklamaların ayrıntıları...

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