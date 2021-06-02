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    Başkan Erdoğan’dan Millet İttifakı’na anayasa sorusu!

    Giriş Tarihi: 02.06.2021, 00:01

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken Millet İttifakı’nın anayasa çalışmalarına ilişkin önemli ifadeler kullandı. Başkan Erdoğan, Millet İttifakı’nın HDP ile yapılan müzakereler sonucu kemale erdirilmeye çalıştığı Anayasa görüşmeleriyle ilgili, ‘’Dağdaki PKK’lı ile mi milli anayasa yapacaksınız? O PKK’lının uzantılarıyla mı bir anayasa metni hazırlayacaksınız?’’ sorusunu sordu.

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