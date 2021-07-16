Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 8’inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3’üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. rdoğan, "Türkiye'nin savunma sanayi teknolojilerinde geçtiğimiz 15-20 yılda katettiği mesafe, tüm dünyanın dikkatle takip ettiği, örnek aldığı bir başarı hikayesidir." dedi.
Başkan Erdoğan'dan Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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