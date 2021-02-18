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    Başkan Erdoğan'dan, “Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı”nda önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 18.02.2021, 15:47

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı”nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sporcu bursu ile belirli başarı kriterlerini sağlayan genç sporcularımız, kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler." açıklamasında bulundu.

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