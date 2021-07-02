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    Başkan Erdoğan'dan muhalefete Kanal İstanbul çıkışı: Biz bunlara eyvallah edersek hiçbir şey yapamayız

    Giriş Tarihi: 02.07.2021, 21:12

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen söyleşide, doktora öğrencisi gençlerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, Boğaz'da yaşanan kazaları örnek gösterirken, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğine de değindi. Başkan Erdoğan "Boğazı gemi geçişlerine kapatamayacağımıza göre artan trafiği karşılamak için elimizde tek imkan vardı. O da Kanal İstanbul" ifadelerini kullandı. Böylesine önemli bir projenin muhalefetin insafına bırakalamayacağına dikkat çeken Erdoğan, çevre tehdidi ve Boğaz'da yaşanan kazalardan kurtulmayı bu projeyi dünyada parmakla gösterilecek bir proje olacağını belirtti. Muhalefetin yaklaşımının ise çirkin olduğunu ifade eden Erdoğan, "Yaklaşım tarzları çok çok çirkin, biz bunlara eyvallah edersek hiçbir şey yapamayız" dedi.

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