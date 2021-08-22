  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan müjde! 5 bin 872 personel alınacak

    Başkan Erdoğan'dan müjde! 5 bin 872 personel alınacak

    Giriş Tarihi: 22.08.2021, 13:16

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan müjde! 5 bin 872 personel alınacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Kütahya'da tedirgin eden görüntü! Porsuk Çayı'nda yüzlerce balık öldü
    Kütahya'da tedirgin eden görüntü! Porsuk Çayı'nda yüzlerce balık öldü
    Bodrum'da feci kaza! Motosiklet ile yolcu minibüsü çarpıştı
    Bodrum'da feci kaza! Motosiklet ile yolcu minibüsü çarpıştı
    Bugün hava nasıl olacak? 22 Ağustos Pazar hava durumu....
    Bugün hava nasıl olacak? 22 Ağustos Pazar hava durumu....
    Akyaka yerli turiste kaldı
    Akyaka yerli turiste kaldı
    Denizli’de orman yangını büyümeden söndürüldü
    Denizli’de orman yangını büyümeden söndürüldü
    Türkiye'de ilk kez görüntüleniyor! Türünün en büyüğü...
    Türkiye'de ilk kez görüntüleniyor! Türünün en büyüğü...
    Denizli’de orman yangını büyümeden söndürüldü
    Denizli’de orman yangını büyümeden söndürüldü
    İzmir'de orman yangını! Ekipler seferber oldu
    İzmir'de orman yangını! Ekipler seferber oldu
    Başkan Erdoğan’dan flaş Afganistan açıklamaları ve muhalefete tepki
    Başkan Erdoğan’dan flaş Afganistan açıklamaları ve muhalefete tepki
    Yüz yüze eğitimde yeni dönem: Aşı olmayan öğretmenlere test şartı
    Yüz yüze eğitimde yeni dönem: Aşı olmayan öğretmenlere test şartı
    Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
    Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
    Başkan Erdoğan’dan yüz yüze eğitim açıklaması: Başlatacağız
    Başkan Erdoğan’dan yüz yüze eğitim açıklaması: Başlatacağız