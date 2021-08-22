Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan müjde! 5 bin 872 personel alınacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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