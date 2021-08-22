Başkan Erdoğan'dan müjde! 5 bin 872 personel alınacak

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-mujde-5-bin-872-personel-alinacak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.