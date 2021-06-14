Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-nato-zirvesinde-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Başkan Erdoğan, "Unutulmamalıdır ki Türkiye'nin sınırları aynı zamanda NATO'nun sınırlarıdır. Bu bakımdan sadece kendi milli menfaatlerimiz için değil, transatlantik coğrafyasının güvenlik ve istikrarının temini için de önemli bir sorumluluk üstelendiğimizi biliyoruz. Adımları bu bilinçle atıyoruz. Türkiye NATO harekat ve misyonlarına en çok katkı sağlayan ilk 5 ortak bütçeye en fazla katkı veren ilk 8 müttefik arasında yer alıyor. Çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvvetinin komutası da bu sene Türkiye'dedir." dedi.