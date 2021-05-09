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    Başkan Erdoğan'dan net AB mesajı

    Giriş Tarihi: 09.05.2021, 11:32

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "AB'nin güçlü bir küresel aktör olmasının önündeki en büyük engel stratejik sabır ve vizyon eksikliğidir." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca Avrupa Birliği'nin varlığını devam ettirebilmesi için Türkiye'nin katkısı ve desteğine de ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

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