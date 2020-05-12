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    Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye'yi en gelişmiş 10 ülkeden biri haline getireceğiz

    Giriş Tarihi: 12.05.2020, 14:34

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri haline getirme hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Koronavirüs salgını sonrası yeniden oluşacak küresel yönetim sisteminde Türkiye, inşallah hak ettiği yeri alacaktır." ifadelerini kullandı.

    İşte Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:
    "Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri haline getirme hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Koronavirüs salgını sonrası yeniden oluşacak küresel yönetim sisteminde Türkiye, inşallah hak ettiği yeri alacaktır."

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