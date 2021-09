Başkan Erdoğan'dan New York’ta Yeni Türkevi binası açılışında önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de Yeni Türkevi'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kültürümüzde müstesna bir yere sahip laleden ilham alan mimarisiyle yeni Türkevine kavuştuk. Daimi temsilciliğimize ve New York başkonsolosluğumuza ev sahipliği yapacak. BM'nin tam karşısında bu eseri hayata geçirmemiz ayrı bir anlam taşıyor." dedi. Başkan Erdoğan, New York'ta muhteşem bir eseri tamamladıklarını ifade ederken "Bu eser New York'un silüetine tarihi ve geleneksel mimarimizin zerafetini yansıtıyoruz" ifadelerini kullandı. Açılışta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.