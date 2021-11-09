Başkan Erdoğan'dan nükleer enerji çıkışı: Karşı çıkmak ihanet değil ise gaflettir

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta "Akkuyu Santrali'nin ardından süratle 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız" dedi.