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Başkan Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi

Giriş Tarihi: 05.11.2019, 12:41

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan öğrencilere müjdeyi vererek, "Ocak ayında lisans öğrencilerinin öğrenim kredisi 550 TL'ye çıkıyor. Yüksek lisansta 1100 TL, doktorada 1650 TL olarak uygulanacak." dedi.

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