Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-onemli-aciklamalar-1570444404" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'a yapacağı ziyaret öncesi Ankara'da havaalanında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı operasyonla ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayı değerlendiren Erdoğan, "Sayın Trump bu konuyla ilgili talimatını vermişti ve çekilmeyi emretmişti. ABD'li birlikler bölgeden çekilmeye başladı." dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Kasım ayının ilk haftasında görüşeceğini açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyareti öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu konuyla ilgili olarak akşamki görüşmemizden sonra bölgede çekilme olayı başladı. Şu anda buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyorlar. Bu yeni bir şey değil. Sayın Trump bu konuyla ilgili talimatını vermişti ve çekilmeyi emretmişti. Gecikmeye rağmen gerek ABD'li gerek bizim heyetimiz görüşmelerini yaptılar. Bu dün akşamki görüşmeden sonra görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Bizim vermiş olduğumuz bir karar var. Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik. Terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerini kabul etmemiz asla mümkün değil.

SURİYE'DEKİ DEAŞ'LILARIN DURUMU

Bu rakamlar abartılı rakamlar. Orada cezaevlerinde olan bazı rakamlar var. Bizim bir yaklaşımımız var. Burada bulunan DEAŞ'lılar var. Bu konuda ne gibi adımlar atılır, kendileri çalışma yapılacak. Bizim arkadaşlarımız da çalışmalarını yapıyorlar. Şu anda cezaevinde bulunan DEAŞ'lıları süratle derdest edelim.

TRUMP İLE GÖRÜŞME

Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında Washington'da olacak. Yüz yüze olması, işin derinliği, bölgedeki ve ikili gelişmeler ele alma fırsatı olacak. İkili ilişkilerimizin en önemli başlıklarından birisi de F-35. Bu uzayan bir süreç oldu. 1,4 milyar dolar ödeme yaptık. Bu konuyu ele alacağız.