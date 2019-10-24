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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Giriş Tarihi: 24.10.2019, 16:47

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "AB'nin sonu bu samimiyetsizliği ve iki yüzlülüğü yüzünden gelecektir. Bu gidiş iyi değil. Brexit bunlar durup dururken olmadı. Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın vakti saati gelince bu kapılar da açılır." dedi

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