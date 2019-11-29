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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 29.11.2019, 17:50

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ressam Selahattin Kara Resim Sergisi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Resimlerinde İstanbul manzaralarını sanata dönüştürmesi ile gönlümüzde müstesna bir yer edinen Selahattin Kara’ya ülkemiz kültürüne yaptığı katkılarından dolayı şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi. Öte yandan Erdoğan, “Sanatın her alanında ortaya koydukları eserlerle sanatçılar başımızın tacıdır” şeklinde konuştu.

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