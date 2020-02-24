Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Okullardan Yarınlara' programında önemli açıklamalarda bulundu. Ders kitaplarının ücretsiz olarak dağıtıldığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Bugüne kadar ücretsiz dağıttığımız ders kitabı sayısı 3 milyar adeti geçmiştir." dedi.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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