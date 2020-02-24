Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-onemli-aciklamalar-1582572912" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Okullardan Yarınlara' programında önemli açıklamalarda bulundu. Ders kitaplarının ücretsiz olarak dağıtıldığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Bugüne kadar ücretsiz dağıttığımız ders kitabı sayısı 3 milyar adeti geçmiştir." dedi.