Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki hamlelerine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değildir" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

GEMİLERİMİZE KARŞI YAPILACAK EN UFAK BİR SALDIRIYI CEVAPSIZ BIRAKMAYIZ'

Erdoğan, cuma namazının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız." dedi.

Erdoğan, Oruç Reis'in çalışmalarını 23 Ağustos'a kadar sürdüreceğini bildirdi.

BİZ SOYDAŞLARIMIZIN DİRİSİNİ DE ÖLÜSÜNÜ DE YALNIZ BIRAKMAYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Batı Trakya'da soydaşlarımızın kabristanlarını silahla taradılar, ateş altına aldılar. Bunlar hiç olumlu sinyaller değildir. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereği neyse vakti saati geldiğinde de gereğini yaparız."

'ABU DABİ YÖNETİMİYLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİMİZİ ASKIYA ALMAK GİBİ BİR ADIMIMIZ OLABİLİR'

BAE-İsrail anlaşmasıyla ilgili Erdoğan şu değerlendirmede bulundu:

"İsrail'le şu anda gerek Mısır gerek Yunanistan arasındaki dayanışma, Filistin'e yönelik adım yenilir yutulur bir adım değil. Abu Dabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Filistin halkının yanındayız. Filistin'i de hiçbir zaman yedirmedik, yedirmeyiz."

'MASKE, MESAFE, TEMİZLİK BU ÜÇ KURALARA DİKKAT ETMEK LAZIM'

Erdoğan, koronavirüs önlemlerine ilişkin, "Özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına, bu üç kurala milletçe bizim dikkat etmemiz lazım." diye konuştu.

Okulların açılması konusuyla iligili bütün çalışmaları Bilim Kurulu'unun yürüttüğü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bilim Kurulunun aldığı kararlara da gerek bakanlığımız ve bakanlarımız uyuyorlar ve uymaya devam edecekler."