  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 14.08.2020, 14:44

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki hamlelerine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değildir" dedi.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

    Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

    GEMİLERİMİZE KARŞI YAPILACAK EN UFAK BİR SALDIRIYI CEVAPSIZ BIRAKMAYIZ'

    Erdoğan, cuma namazının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız." dedi.

    Erdoğan, Oruç Reis'in çalışmalarını 23 Ağustos'a kadar sürdüreceğini bildirdi.

    BİZ SOYDAŞLARIMIZIN DİRİSİNİ DE ÖLÜSÜNÜ DE YALNIZ BIRAKMAYIZ'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

    "Batı Trakya'da soydaşlarımızın kabristanlarını silahla taradılar, ateş altına aldılar. Bunlar hiç olumlu sinyaller değildir. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereği neyse vakti saati geldiğinde de gereğini yaparız."

    'ABU DABİ YÖNETİMİYLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİMİZİ ASKIYA ALMAK GİBİ BİR ADIMIMIZ OLABİLİR'

    BAE-İsrail anlaşmasıyla ilgili Erdoğan şu değerlendirmede bulundu:

    "İsrail'le şu anda gerek Mısır gerek Yunanistan arasındaki dayanışma, Filistin'e yönelik adım yenilir yutulur bir adım değil. Abu Dabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Filistin halkının yanındayız. Filistin'i de hiçbir zaman yedirmedik, yedirmeyiz."

    'MASKE, MESAFE, TEMİZLİK BU ÜÇ KURALARA DİKKAT ETMEK LAZIM'

    Erdoğan, koronavirüs önlemlerine ilişkin, "Özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına, bu üç kurala milletçe bizim dikkat etmemiz lazım." diye konuştu.

    Okulların açılması konusuyla iligili bütün çalışmaları Bilim Kurulu'unun yürüttüğü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Bilim Kurulunun aldığı kararlara da gerek bakanlığımız ve bakanlarımız uyuyorlar ve uymaya devam edecekler."

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir'de '90 dakikama dokunma' tepkisi!
    İzmir'de '90 dakikama dokunma' tepkisi!
    Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
    Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
    Koronavirüs yüzünden düğünü iptal olanlar parasını geri alabiliyor
    Koronavirüs yüzünden düğünü iptal olanlar parasını geri alabiliyor
    Tarihin en büyük tarihi eser operasyonu!
    Tarihin en büyük tarihi eser operasyonu!
    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir skandal daha! Tunç Soyer'e '90 dakika' tepkisi
    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir skandal daha! Tunç Soyer'e '90 dakika' tepkisi
    Bakan Bekir Pakdemirli'den Çeşme'deki orman yangınına ilişkin açıklama: Kontrol altında!
    Bakan Bekir Pakdemirli'den Çeşme'deki orman yangınına ilişkin açıklama: Kontrol altında!
    Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
    Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
    Koronavirüs yüzünden düğünü iptal olanlar parasını geri alabiliyor
    Koronavirüs yüzünden düğünü iptal olanlar parasını geri alabiliyor
    Bakan Bekir Pakdemirli'den Çeşme'deki orman yangınına ilişkin açıklama: Kontrol altında!
    Bakan Bekir Pakdemirli'den Çeşme'deki orman yangınına ilişkin açıklama: Kontrol altında!
    İzmir'de makilik alanda yangın! İşte bölgedeki son durum
    İzmir'de makilik alanda yangın! İşte bölgedeki son durum
    İzmir Çeşme'de orman yangını!
    İzmir Çeşme'de orman yangını!
    Çeşme'de orman yangını paniği! 4 site boşaltıldı
    Çeşme'de orman yangını paniği! 4 site boşaltıldı