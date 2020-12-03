Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-onemli-aciklamalar-1606997289" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde “Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını Elde Etmesinin 86. Yıl Dönümü” programında konuştu. Erdoğan, "Aileye yönelik her saldırıyı, tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, "Şiddet gören kadını nasıl koruyorsak terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızlarımızı da korumak zorundayız. Kimse kimsenin mülkü olmadığı gibi kadının da kimsenin malı sayılması ve layüsel davranışlara maruz kalması kabul edilemez." diye konuştu.

"KADIN HAKLARINI HEDEF ALAN HERKESİN KARŞISINA DİKİLMEK İNSAN OLARAK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

"Tacize uğrayan her kadını nasıl koruyorsak inancı ve kıyafeti yüzünden ayrımcılığa maruz kalan kızlarımızı korumak da bizim için görevdir. İster terörist olsun ister siyasetçi, kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek insan olarak boynumuzun borcudur."

"AŞAĞILIK KABAHATLERİNİ ÖRTMEK İÇİN 40 TAKLA ATAN BUNLAR DEĞİL Mİ?"

Başkan Erdoğan, "CHP'de kendi mensuplarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz." dedi.

Erdoğan, "Belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Senin tecavüzcün kötü benimki iyi, senin ahlaksızın kötü benimki iyi, yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yoktur." diye konuştu.

Erdoğan konuşmalarına şöyle devam etti:

"İçlerindeki rezillik ve kepazeliklere bakmadan önlerine gelene çamur atmayı siyaset kılıfıyla örtmeye kalkanların maskelerini düşüreceğiz."

"Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz"

Erdoğan, "Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer Mehmetçiktir. Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Tank Paleti Fabrikası'yla ilgili her şeyi vesikalarıyla ortaya koyduğumuz halde hala bunu konuşuyor. Buradan ekmek çıkmaz, boşuna konuşma." dedi.