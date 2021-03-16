Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı resmi ziyaret sonrasında ortak basın toplantısında son dakika açıklamalarında bulundu. Başkan Erdoğan, "(Kovid-19) 30 bin doz aşıyı Bosna Hersek'e göndereceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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