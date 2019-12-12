Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Kaleminden kan damlayanlara Nobel verildi"

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-onemli-aciklamalar-kaleminden-kan-damlayanlara-nobel-verildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bugün bir saldırıyla karşı karşıyayız. Müslüman Boşnakları alçakça katledenlere karşı kaleminden kan damlayanlara Nobel Ödülü verildi ve buna kimse sesini çıkarmadı. Mesela 100 bin İngiliz, Alman,Fransız'ı katleden birini öven kişiye Nobel verilse tekrarlanır mıydı? Hiç sanmıyorum." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde katılımcılara hitap etti.

"KATLİAMI ÖVENLERE NOBEL VERİLDİ"



Kadim medeniyet merkezi yerle bir edilirken, Paris'te, Berlin'de, Londra'da oturanlar ses çıkarmıyor. Son olarak Suriye'de benzer bir vahşet yaşanıyor. İnsanlarla bilikte binlerce yıllık bir tarih ve kültür de yok edilmeye çalışılıyor. Tıpkı Hülagu gibi. Bu coğrafyada yaşamış medeniyetlerin ortak özelliği Batı'ya karşı üstünlük sağlamış olmalarıdır. Bugün bir saldırıyla karşı karşıyayız. Müslüman Boşnakları alçakça katledenlere karşı kaleminden kan damlayanlara Nobel Ödülü verildi ve buna kimse sesini çıkarmadı. Mesela 100 bin İngiliz, Alman,Fransız'ı katleden birini öven kişiye Nobel verilse tekrarlanır mıydı? Hiç sanmıyorum.