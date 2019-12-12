 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Kaleminden kan damlayanlara Nobel verildi"

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Kaleminden kan damlayanlara Nobel verildi"

Giriş Tarihi: 12.12.2019, 21:07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bugün bir saldırıyla karşı karşıyayız. Müslüman Boşnakları alçakça katledenlere karşı kaleminden kan damlayanlara Nobel Ödülü verildi ve buna kimse sesini çıkarmadı. Mesela 100 bin İngiliz, Alman,Fransız'ı katleden birini öven kişiye Nobel verilse tekrarlanır mıydı? Hiç sanmıyorum." diye konuştu.

Başkan , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde katılımcılara hitap etti.

"KATLİAMI ÖVENLERE NOBEL VERİLDİ"

Kadim medeniyet merkezi yerle bir edilirken, Paris'te, Berlin'de, Londra'da oturanlar ses çıkarmıyor. Son olarak Suriye'de benzer bir vahşet yaşanıyor. İnsanlarla bilikte binlerce yıllık bir tarih ve kültür de yok edilmeye çalışılıyor. Tıpkı Hülagu gibi. Bu coğrafyada yaşamış medeniyetlerin ortak özelliği Batı'ya karşı üstünlük sağlamış olmalarıdır. Bugün bir saldırıyla karşı karşıyayız. Müslüman Boşnakları alçakça katledenlere karşı kaleminden kan damlayanlara Nobel Ödülü verildi ve buna kimse sesini çıkarmadı. Mesela 100 bin İngiliz, Alman,Fransız'ı katleden birini öven kişiye Nobel verilse tekrarlanır mıydı? Hiç sanmıyorum.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Kaleminden kan damlayanlara Nobel verildi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Başkan Erdoğan ödülü kendi elleriyle takdim etti
Başkan Erdoğan ödülü kendi elleriyle takdim etti
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Şırıngalı çikolatadan ölen 7 yaşındaki Umut Bilgi'nin annesi o anları anlattı
Şırıngalı çikolatadan ölen 7 yaşındaki Umut Bilgi'nin annesi o anları anlattı
Kız yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi
Kız yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi
Hava Durumu
Hava Durumu
İzmir'de ilginç olay... Sokak köpeği antrenmana katıldı
İzmir'de ilginç olay... Sokak köpeği antrenmana katıldı
Başkan Erdoğan ödülü kendi elleriyle takdim etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ödülleri kendi elleriyle takdim etti
Şırıngalı çikolatadan ölen 7 yaşındaki Umut Bilgi'nin annesi o anları anlattı
Şırıngalı çikolatadan ölen 7 yaşındaki Umut Bilgi'nin annesi o anları anlattı
İzmir'de gökdelen polemiği!
İzmir'de gökdelen polemiği!
Sosyal medyanın konuştuğu klip! Güçlüyüz çünkü...
Sosyal medyanın konuştuğu klip! Güçlüyüz çünkü...
Başkan Erdoğan'dan 100 bin sosyal konut müjdesi
Başkan Erdoğan'dan 100 bin sosyal konut müjdesi
Şırıngalı çikolatadan hayatını kaybeden Mert'in ailesi o anları anlattı
Şırıngalı çikolatadan hayatını kaybeden Mert'in ailesi o anları anlattı