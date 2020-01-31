Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Kemal Kılıçdaroğlu'na 'deprem vergisi' yanıtı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-onemli-aciklamalar-kemal-kilicdarogluna-deprem-vergisi-yaniti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti il Başkanları toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı.Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun deprem vergisi ile ilgili söylediği skandal sözlere sert yanıt verdi. Erdoğan: (Kemal Kılıçdaroğlu) Utanmadan deprem paraları nereye gitti diye soruyor. Van depreminde 20 katrilyona yakın para harcadık. Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden buralara çok ciddi harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık.