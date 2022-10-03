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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'Türkiye'nin Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz

    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'Türkiye'nin Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz

    Giriş Tarihi: 03.10.2022, 12:51

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, Erdoğan, ''Son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi ekonomide de iyi noktalara ulaşmak için çalışmaları sürüyor. Bize karşı kurulan tuzaklara karşı verdiğimiz mücadele bizi daha da güçlendirdi'' dedi.

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