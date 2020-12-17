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    Başkan Erdoğan'dan önemli kabul! Irak Başbakanı Ankara'da

    Giriş Tarihi: 17.12.2020, 14:57

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yi resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Kazımi, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından bazı anlaşmaların imza törenini katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

    Konuk Başbakan Kazımi'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti. Başkan Erdoğan, Kazımi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

    Erdoğan ve Kazımi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

    Kazımi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

    İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Kazımi, merdivenlerde Türkiye ve Irak bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

    Erdoğan ve Kazımi, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından bazı anlaşmaların imza törenini katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazımi onuruna resmi akşam yemeği verecek.

    Törende, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

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