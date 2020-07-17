Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Namaz çıkışı önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili "Diyanet gerekli davetleri yapacak ve 1000 ila 1500 civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, milyonlarca kişinin merak ettiği 'Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı?' sorusuna da yanıt verdi.