Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Milli İstihbarat Teşkilatımız, kriptoloji, siber, uydu, sinyal istihbaratı alanlarında dünya ölçeğinde çalışmalara imza atıyor." dedi.

Erdoğan, "Fethin üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala İstanbul'un Türk milletinin ve Müslümanların elinde olmasının kabullenilemediğini görüyoruz." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin attığı her adımın, yaptığı her faaliyetin dünyanın tamamının ilgisini çektiğini söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya'yı ibadete açma sürecinde İstanbul'un 1453'ten beri süren Türk toprağı kimliğini sindirmekte zorlananlar olduğuna şahitlik ettik."

"MİT DÜNYA ÖLÇEĞİNDE ÇALIŞMALARA İMZA ATTI"

MİT'in kriptoloji, siber, uydu, sinyal istihbaratı alanlarında dünya ölçeğinde çalışmalara imza attığının altını çizen Erdoğan, "İstanbul'daki (MİT) bölge başkanlığımızın terör örgütlerinin eylem arayışları ve yabancı istihbarat kuruluşlarının casusluk girişimleriyle etkin şekilde mücadele edecek kapasitede olması büyük önem arz ediyor. Teşkilatımızın diğer güvenlik kurumlarımızla yakın iş birliği sayesinde İstanbul'da terör örgütlerinin eylem yapma kapasiteleri ciddi şekilde sınırlanmıştır." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Stratejik istihbarat, terörle mücadele, istihbarata karşı koyma gibi konularda da İstanbul'daki çalışmalar ön plana çıkıyor."

MİT'in bugüne kadar 100'ü aşkın FETÖ'cünün ülkeye iadesinin sağlandığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaçırılan vatandaşlarının kurtarılması için bizden yardım talebinde bulunan ülke sayısı giderek artıyor. Terör örgütleri mensupları artık biliyor ki dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin soluğu enselerindedir. Çatışma bölgelerinde elde ettiğimiz kazanımlar, diplomatik alanda ülkemizin masaya daha güçlü oturmasını, milli menfaatlerimizi daha etkili savunabilmemizi sağlıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye yolunda verilen tarihi mücadelede istihbaratın kilit silah olduğunu ve öyle olmaya da devam edeceğini vurguladı.

"İSTİHBARATI OLMAYAN BİR DEVLET YOK OLMAYA MAHKUMDUR"

MİT'in hukuki mevzuatının da güçlendirilerek istihbari ve operasyonel çalışmalar için gerekli altyapının oluşturulduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstihbarat sahasında ihtiyacımız olan teknolojileri milli kaynaklarımızla üretmemiz de çok önemlidir. İstihbaratı olmayan bir devlet, millet yok olmaya mahkumdur."

MİT'in Libya'daki faaliyetlerine de değinen Erdoğan, "Libya'da siyasi çözüm yerine askeri yolları benimseyen darbeci Hafter'in ilerleyişinin durdurulmasında MİT'in sağladığı istihbari ve operasyonel destek oyun değiştirici role sahiptir. Dış istihbaratta giderek genişleyen etki alanımız sayesinde ülkemiz tüm platformlarda bölgesel ve küresel bir güç olarak yerini almaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditleri bertaraf etmeye yönelik daha etkin ve daha iyi koordine edilen bir milli güvenlik sisteminin geliştirildiğini bildirdi.

AA