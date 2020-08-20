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    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 20.08.2020, 14:37

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Congresium'da düzenlenen AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, konuşmasında, "19 yıl boyunca defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık, içerden ve dışardan sayısız saldırıya maruz kaldık ancak milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik." ifadelerini kullandı.

    "AK PARTİ'NİN ALAMETİFARİKASI MİLLETE VERDİĞİ SÖZLERİN TAKİPÇİSİ OLMASIDIR"

    "AK Parti'nin alametifarikası millete verdiği sözlerin takipçisi olmasıdır. Şartlar ne olursa olsun kavline sadık, sözünün eri bir kadroyuz." diyen Erdoğan, "Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık evet şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik." şeklinde konuştu.

    Erdoğan, "Bilhassa AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde bazı yöneticilerin adeta bir öç alma, intikam alma hevesiyle hareket ettiğini görüyoruz." dedi.

    YEREL YÖNETİMLER REFORMU

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genel merkezimizde çalışmaları yapılan Yerel Yönetimler Reformu'nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Şimdi bir hedefimiz var, seçime kadar yılda 1 milyon olmak üzere 4 milyon üye kaydını gerçekleştirmek. Yılda 1 milyon, bunu yapacağız."dedi.

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