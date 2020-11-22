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    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 22.11.2020, 14:49

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, "Milletimiz, temizlik, maske ve mesafe kuralları ile bu tedbirlere hassasiyetle riayet ederse inşallah birkaç hafta içinde salgın grafiğini yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde sınırlamalara devam etmek hatta belki ilave tedbirler almak durumuyla karşı karşıya gelebiliriz." dedi.

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