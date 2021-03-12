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    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar! İllerde yeniden kapanma olacak mı?

    Giriş Tarihi: 12.03.2021, 14:35

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan illerde yeniden kapanma olup olmayacağı sorusunu cevapladı. Erdoğan, " Bu konuları Bilim Kurulu tavsiyeleriyle götürüyoruz. Mutasyonun inişli çıkış görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor.Biz tüm şartları zorlamak suretiyle mümkün olduğunda açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, aldığımız kararların arkasında durmaya çalışacağız. Netice almakta zorlanıyorsak vatandaşımızın sağlığını düşünmek suretiyle süreci devam ettireceğiz." dedi.

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