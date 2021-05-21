Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başında gelen Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız." dedi.
Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar! Kuzey Marmara Otoyolu tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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