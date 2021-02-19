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    Başkan Erdoğan'dan önemli uyarı: Çok büyük operasyon çekiyorlar

    Giriş Tarihi: 19.02.2021, 15:30

    AK Parti Genel Merkezi'nden partisinin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6. Olağan kongrelerinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yürüttüğümüz mücadelede kadınlar bizi yalnız bırakmadı." dedi. Başkan Erdoğan, "Partisindeki taciz ve tecavüzleri görmezden gelenler var. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu rezilliklerin üstü örtülemiyor" diyerek CHP'yi sert dille eleştirdi. Erdoğan, Türk aile yapısının devlet için önemine dikkat çekti, uyarılarda bulundu. Erdoğan, Batı medeniyetindeki aile yapısının çökmesinin nedeninin kadının metalaştırılması olduğunu ifade etti, "Aynı oyunu bizim de üzerimizde oynamaya çalışıyorlar. Nice mecralar ile ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor." dedi. Erdoğan, nüfus azalması tehdidi ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

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