  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan "Pınar Gültekin" paylaşımı

    Başkan Erdoğan'dan "Pınar Gültekin" paylaşımı

    Giriş Tarihi: 22.07.2020, 17:26

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

    Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gültekin'e rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine sabır diledi.

    Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in bir cani tarafından hunharca katledildiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Pınar Gültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum. Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz.

    Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız."

    AA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan "Pınar Gültekin" paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Bilim Kurulu üyesinden Kurban Bayramı uyarısı
    Bilim Kurulu üyesinden Kurban Bayramı uyarısı
    Aydın'da Türk balıkçılarına Yunan askerinden taciz
    Aydın'da Türk balıkçılarına Yunan askerinden taciz
    Turizmde 40 milyar dolar gelir bekleniyor
    Turizmde 40 milyar dolar gelir bekleniyor
    Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'e getirildi
    Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'e getirildi
    Ege ovalarında domates mesaisi
    Ege ovalarında domates mesaisi
    Türkiye ve Rusya'dan Libya kararı: Ortak çalışma grubu oluşturulması değerlendirildi
    Türkiye ve Rusya'dan Libya kararı: Ortak çalışma grubu oluşturulması değerlendirildi
    Aydın'da Türk balıkçılarına Yunan askerinden taciz
    Aydın'da Türk balıkçılarına Yunan askerinden taciz
    Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'e getirildi
    Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'e getirildi
    Türkiye ve Rusya'dan Libya kararı: Ortak çalışma grubu oluşturulması değerlendirildi
    Türkiye ve Rusya'dan Libya kararı: Ortak çalışma grubu oluşturulması değerlendirildi
    Okullar açılacak mı? Salgın devam ederse hangi yöntemler hayata geçirilecek?
    Okullar açılacak mı? Salgın devam ederse hangi yöntemler hayata geçirilecek?
    Pınar Gültekin'i katletmişti! Katil Cemal Metin Avcı'nın anlattıkları kan dondurdu!
    Pınar Gültekin'i katletmişti! Katil Cemal Metin Avcı'nın anlattıkları kan dondurdu!
    NAVTEX nedir? Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX ne anlama geliyor?
    NAVTEX nedir? Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX ne anlama geliyor?