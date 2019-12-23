Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'nde önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Birileri "Kanal İstanbul projesini yaptırmayız" diyor, müteahhitlere tehditler savuruyor. 'İktidara gelince iptal ederiz' diyor. Ya sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki..." dedi.

Başkan Erdoğan Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Bilim tarihinin bugünkü kaynakları büyük ölçüde Avrupa referanslıdır. Oryantalist bakış açısının ürünüdür. Müslüman alimleri yok saymak kasıtlı değilse, cehaletle izah edilebilir. Medeniyet tarihini İslam medeniyetini görmezden gelerek yazmak mümkün değildir.

Büyük atılımlar gerçekleştirmenin gayreti içindeyiz. Ülkemizin Fuat Sezgin Hoca'yı geç fark etmiş olması büyük kaybımızdır. İlk düğme yanlış iliklenince başlangıç noktası hatalı olunca doğru noktalara ulaşılamıyordu. Yıllarca bu milleti aşağılık kompleksi bataklığında çırpınmaya zorladılar.

Üniversiteler yıllarca asıl işleri yerine öğrencilerin kılık kıyafetiyle uğraştığı için ilimde ilerleyemiyordu. Türkiye geçtiğimiz 17 yılda bilim ve teknoloji sahasında da ayağına vurulan prangaları parçalamış, kendisine çizilen hudutları aşıp geçmiştir.

50 MİLYON YOLCU

Nisan ayında hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda bugün 50 milyon yolcuya ulaşıldı. Biraz önce ABD'ye uğurlama töreni yaptık.

Savunma sanayiimizi güçlü kılacak 700'ü aşkın projeyi aynı anda yürütüyoruz. İHA teknolojisinde dünyasından 4 ülkesinden biriyiz. Uzaydan denizlerin altına kadar her yerde tüm zenginlikleri keşfetme çabası içindeyiz.

Cuma günü inşallah 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine katılacağız.

KANAL İSTANBUL PROJESİ

Birileri "Kanal İstanbul projesini yaptırmayız" diyor, müteahhitlere tehditler savuruyor. 'İktidara gelince iptal ederiz' diyor. Ya sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki... Siz yapılan her şeyin karşısındasınız. Dikili ağaçları söken bir zihniyetsiniz. Marmaray da olmazdı, Avrasya da olmazdı, Osmangazi de olmazdı, 3. köprü de olmazdı... Yaptık mı?