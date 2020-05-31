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    Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi paylaşımı

    Giriş Tarihi: 31.05.2020, 14:28

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hizmete açılacak Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "45 gün içinde bitirilmesi sözünü verdiğimiz 1008 yatak kapasiteli Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni bugün hizmete açıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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