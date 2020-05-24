Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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