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    Başkan Erdoğan'dan Reyhanlı Barajı Açılış Töreni'nde önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 03.10.2020, 15:05

    Başkan Erdoğan, video konferans yöntemiyle Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bu projenin sulamada yıllık ekonomik faydası 350 milyon lira, enerji üretimindeki katkısı da 80 milyon liradır. Kapasite artışıyla birlikte 31 bin kişiye ilave istihdam sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

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