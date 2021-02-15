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    Başkan Erdoğan'dan Rize'de çarpıcı mesajlar

    Giriş Tarihi: 15.02.2021, 14:56

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Rize 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, AK Parti Aksaray-Eskişehir-Konya İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, 13 şehit verdiğimiz mağaradaki PKK katliamı ile ilgili, "Kardeşlerimizi kurtarmak için çok uğraştık. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır." dedi. Başkan Erdoğan, "Hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız." diyerek AB'ye sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Bay Kemal, biz kimin ne yaptığını biliyoruz, sen de öğreneceksin, kimlerle beraber olduğunu iyi öğreneceksin." ifadelerini kullandı.

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