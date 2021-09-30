Başkan Erdoğan'dan Rusya dönüşü önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-rusya-donusu-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmenin ardından Türkiye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye konusunda Rusya'yla kararlaştırdığı her hususa bağlılığının sürdüğünü belirterek, bunlardan geri adımın söz konusu olmadığını bildirdi. Detayları Daily Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Nur Özkan Erbay aktardı.